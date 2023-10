Blir med i forskningsprosjekt om klimaendringer

Folk som bor i Kristiansund skal være med i et EU-støttet forskningsprosjekt om klimaendringer, skriver Møre og Romsdal fylkeskommune på sine nettsider.

Prosjektet skal gi svar på hvordan folk i Kristiansund blir påvirket av klimaendringene, og hvordan de håndterer dette i hverdagen.

Prosjektleder Solveig Stornes i Møre og Romsdal fylkeskommune mener Kristiansund egner seg godt for et slikt prosjekt. Hun viser til at Kristiansund er en kystby med med regn.

– Det er et interessant spørsmål hva havstigninga vil bety for Krisitiansund som by, sier Stornes til NRK.

Svarene skal brukes i arbeidet med å lage en digital tvilling – en 4D-modell av Kristiansund som skal vise effekten av klimaendringene i eit valgt scenario.