Blir leita med full styrke

For femte dagen på rad blir det leita med full styrke etter sakna etter Maya Justyna Herner (25) i Ørsta. Så langt har søket vore resultatlaust. Per Åge Ferstad, operasjonsleiar i politiet, seier det så langt er usikkert kor lenge dei vil halde fram med søka i turområdet ved fjellet Saudehornet. – Vi vurderer dag for dag, og det blir leita for fullt fram til det blir mørkt i kveld. Og så blir det truleg gjort ei vurdering i morgon om ein skal fortsette leiteaksjonen, seier han. Også eit politihelikopter blir sett inn i søket søndag.