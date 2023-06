Blir køyrt til Molde sjukehus

Syklisten, som blei påkøyrt av ein bil i Batnfjorden, blir frakta til Molde sjukehus for undersøkingar. Det opplyser politiet. Dei opplyser at syklisten og bilisten skal ha køyrt i same retning og at det blei ein samanstøyt då syklisten skulle krysse vegen.