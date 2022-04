Blir kjørt til sykehus etter påkjørsel

De to fotgjengerne som har blitt påkjørt i Molde, en voksen mann og ett barn, blir kjørt til Molde sykehus. Skadeomfanget er ukjent, men politiet opplyser at begge skal ha vært våkne ved ulykkesstedet. Fører og passasjer i bilen blir kjørt til legevakta for undersøkelse.