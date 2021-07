Blir kjørt til legevakt for sjekk

Førerne i begge bilene, som var involvert i ei trafikkulykke i Malmefjorden, fremstår som uskadde. Det melder politiet. begge blit kjørt til legevakt for sjekk. Ifølgle politiet skal årsaken til ulykken være at den ene bilen kom over i motsatt kjørefelt.