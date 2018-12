Blir juryleder for Klarspråksprisen



Audhild Gregoriusdotter Rotevatn fra Volda blir ny juryleder for Klarspråkprisen. Hun er mangeårig journalist og har siden 2016 vært dekan ved avdeling for mediefag, ved Høgskulen i Volda. Klarspråkprisen går til statsorgan som gjør en ekstraordinær innsats for å bruke et klart, godt og brukervennlig språk i tekster som er ment for publikum. Fristen for å nominere kandidater til prisen er 1. februar – og i 2019 blir prisen delt ut for tiende gang. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som deler ut prisen.