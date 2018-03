Blir ikkje suspendert

Molde-spelaren som er tiltalt for valdtekt etter ein bytur i fjor blir ikkje suspendert, skriv Romsdals Budstikke. Klubbdirektør Øystein Neerland seier til avisa at det ikkje er opp til Molde FK å felle dom i saka, og at dei vil vente på domstolens behandling før dei vurderer om det vil få konsekvensar for spelaren si tilknyting til klubben. Spelaren vil dermed vere aktuell for laget i dei komande kampane.