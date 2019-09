Blir ikke omkamp

Det blir ikke omkamp om likekjønna ekteskap fra verken den konservative Bønnelista eller Nominasjonskomiteen si liste i Møre bispedømme kommende 4-årsperiode. Det lover de to toppkandidatene for listene. Førstekandidat på Bønnelista, Monika Tettli (bildet), sier det i hvert fall ikke blir i kommende periode og at det heller ikke står i programmet til Bønnelista. Nominasjonskomiteens listetopp og leder i Møre bispedømmeråd, Ann-Kristin Sørvik, sier hun ikke er noen omkamppolitiker – vi må forholde oss til at regelverket nå er satt og vi må bygge videre på det. Toppkandidaten på Åpen folkekirke si liste, Therese Utgård, er mer skeptisk og sier de er eneste garantisten for at kirkene blir åpne for alle.