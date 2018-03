Blir hedret av Ålesund kommune

John Arne Riise blir hedret for sin innsats som ambassadør for Ålesund kommune i morgen. Det er ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) som har invitert han til et møte og lunsj på Ålesund rådhus. – Han har satt Ålesund på kartet både nasjonalt og internasjonalt og er en fantastisk ambassadør som vi setter utrolig stor pris på, sier Aurdal.