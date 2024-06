Blir hastestengt på grunn av skade

Hurtigbåtkaia ved rutebilstasjonen i Ålesund blir hastestengt på grunn av skade, skriver Ålesund kommune i en pressemelding.

Skaden ble oppdaget under en inspeksjon gjennomført av dykkere som et ledd i et anna vedlikeholdsarbeid. Det ble avdekket en alvorlig skade på bærende pel på kaia. Den ene søyla viste seg å være knekt.

Kaia blir trolig stengt i to uker. Skateflukaia bli brukt som alternativ i denn eperioden og rutetidene blir endret.