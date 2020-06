Blir fylkeskommunedirektør

Fylkesrådmannen som tittel på fylkeskommunens øverste administrative leder, blir forandret til fylkeskommunedirektør. Det ble vedtatt etter en lang debatt i fylkestinget i ettermiddag. Tittelen har vært praktisert en periode, men er nå formelt bestemt. Fylkeskommunen skal ta i bruk kjønnsnøytrale titler for alle sine ansatte. Et forslag fra Frp om å beholde fylkesrådmann som tittel ble nedstemt. Et forslag fra Per Vidar Kjølmoen (Ap) om å erstatte fylkesrådmann med fylkessjef ble også nedstemt.