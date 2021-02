Blir fullvaksinert neste veke

I løpet av neste veke skal alle bebuarane ved sjukeheimane i fylket vere fullvaksinert. Det betyr at kvardagen kan bli litt meir normal, både for pasientar, tilsette og pårørande. – Det er ei lette. Då unngår vi truleg alvorleg sjukdom på heimane. Det vil framleis vere restriksjonar og god avstand mellom tilsette og bebuarar. Men dei vaksinerte kan ha andre nærkontaktar som er vaksinerte. I tillegg kan bebuarane ha faste pårørande som dei no kan klemme. Dette er spesielt viktig for dei som har blitt isolert på grunn av pandemien, seier Askill Sandvik, kommunelege i Kristiansund.