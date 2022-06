Blir frustrert og opprørt over juni måned

Fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen ber passasjerer tråkke på bremsene og si ifra til sjåførene for å forhindre flere trafikkulykker nå i juni. Det gjør han i et leserinnlegg.Tønnessen skriver at juni måned gjør ham frustert og opprørt. De siste årene har rundt 20 personer hvert år blitt skadet eller mistet livet i trafikken i Møre og Romsdal bare i juni, og 2022 ser ikke ut til å bli noe unntak, skriver Tønnessen. Vegene blir bedre, bilene blir bedre, men likevel fortsetter ulykkestrenden.