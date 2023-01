Blir framleis dømt til tvungen psykisk helsevern

Ei kvinne i 40-åra frå Nordmøre har fått avslag på oppmodinga om å ikkje lenger vere under tvungen psykisk helsevern. Det har Møre og Romsdal tingrett bestemt.

I 2017 forsøkte ho å drepe ei anna kvinne ved å stikke henne i buken med kniv. I 2018 blei ho dømt til tvungen psykisk helsevern.

Retten har kome til at vilkåra for å behalde ei straff via tvungen psykisk helsevern framleis er til stades.