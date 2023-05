Blir fengsla i fire veker

Ein mann i 30-åra frå Romsdal er varetektsfengsla i fire veker sikta for tjuveri av ein bil.

Mannen blei nyleg arrestert i Bergen og køyrde då bilen han er sikta for å ha stole. Bilen høyrer heime i ei kommune i Romsdal. retten meiner det er fare for at mannen kan gjere nye lovbrot om han blir slept fri og viser til at han nyleg blei slept fri frå fengsel på grunn av andre lovbrot.