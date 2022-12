Blir fengsla i fire nye veker

Dei to mennene i 30- og 40-åra, som er mistenkt for innbrotet i ei urmakarforretning i Molde i september, blir varetektsfengsla i fire nye veker. Det går fram av ei kjenning frå tingretten. Retten har ved denne vurdering lagt vekt på saka si art og alvor, i tillegg til faren for å unndra seg straff dersom dei to blir slept fri.

Dei to er sikta for grovt tjuveri, bilbrukstjuveri og brot på vegtrafikklova og har vore fengsla sidan dei blei arrestert i september. Saka er framleis under etterforsking.