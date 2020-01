Blir færre grisebønder

Etter fleire år med overskot på svinekjøt, viser prognosane at det i år blir underskot. Likevel er det fleire grisebønder som ikkje vil meir. Fire grisefarmar i Møre og Romsdal sluttar med gris, dermed er det berre rundt 40 grisebønder att i fylket. – Eg er uroa for at miljøet krympar, seier grisebonde Jan Edvin Hoem i Gjemnes.