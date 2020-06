Blir en del av Uteguiden

Valldal Naturopplevingar AS blir en del av guidefirmaet Uteguiden​ ​AS. Det melder selskapene i en pressemelding. – Dette blir en stor gevinst for alle våre tidligere gjester som nå vil kunne nyte enda flere aktiviteter i Møre & Romsdal, sier Oscar Almgren, daglig leder Uteguiden AS. De vektlegger videre at de nå kan tilby aktiviteter både på sommer og vinter.