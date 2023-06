Blir besøkssenter

Miljødirektoratet har valgt å autorisere Norsk Tindesenter på Åndalsnes som besøkssenter for Reinheimen nasjonalpark. – Åndalsnes er et attraktivt område for turinteresserte, og Norsk Tindesenter er svært godt egnet som besøkssenter for å ta imot besøkende til og fra vestsiden av Reinheimen nasjonalpark, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. Senteret vil med sitt etablerte og attraktive bygg og uteområde bli et viktig informasjonspunkt, som vil ha stor betydning for ivaretakelse av naturverdiene i nasjonalparken og randsonene. Dette gjelder særlig villreinen i Reinheimen og i området ved Trollstigen som er berørt av ferdsel og forstyrrelser.