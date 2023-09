Blir behandla i Frostating lagmannsrett

Ein trafikklærar frå Sunnmøre får behandla ankesaka si i Frostating lagmannsrett.

I starten av september blei mannen dømt til fengsel for seksuell handling utan samtykke og seksuelt krenkande åtferd. Forholda trafikklæraren blei dømt for gjaldt tre jenter som var elevar hos han, og skal ha skjedd i 2021. Han anka dommen og no får saka ei ny runde i retten.

Saka blir behandla i lagmannsretten i midten av november og det er sett av ein dag til saka.