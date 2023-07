Blir bedt om å lage rutiner

Statsforvalteren har bedt om at det blir laget rutiner for å unngå at gamle og syke pasienter faller og skader seg mens de er på sykehus.

I vinter falt en eldre mann mens han var innlagt på sykehuset i Ålesund, og etter noen dager døde han.

Tidligere i vår falt en annen pasient mens han var innlagt på sykehuset i Molde.

Statsforvalteren har blant annet bedt om at sykehusene lager rutiner for å vurdere vakthold når det er nødvendig.