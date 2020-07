Blir Artist in Residence i 2021

Ellen Andrea Wang blir Artist in Residence på Moldejazz 2021. Bassisten, vokalisten og komponisten er kjent fra band som Gurls, Pixel og prosjekter under eget navn. Wang skulle egentlig opptre på årets Moldejazz, men dette ble satt på vent da festivalen måtte nedskaleres kraftig. Nå blir hun i stedet Artist in Residence i 2021, et prestisjefylt oppdrag som i år ble tildelt jazzlegenden Karin Krog.