Blei vist vekk

Det var tilløp til ein slåstkamp i sentrum av Molde i natt. Det resulterte i at ein utagerande mann blei vist vekk frå sentrum resten av natta.

I Volda nekta ein mann i 20-åra å forlate ein utestad. Også han blei vist vekk frå sentrum av politiet.

Litt seinare på natta blei det meldt om forstyrring av ordenen ved eit arrangement i Mørehallen i Volda. Då blei to personar vist vekk frå staden på grunn av bråk og fordi dei var for fulle. Litt seinare på natta blei endå ein person vist vekk frå same stad av same grunn.

Det blei også meldt om ein ordensforstyrring på Moa i Ålesund i natt. Ein mann nekta å forlate staden og blei vist vekk av politiet.