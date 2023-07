Blei slått i ansiktet

Politiet opprettar straffesak etter at ein mann i 20-åra vart slått i ansiktet av ein annan mann, og måtte til legevakta for undersøking i Ålesund. Politiet fekk melding om hendinga klokka 0330 natt til søndag. Gjerningsmannen var ukjend for han som blei slått, og forsvann frå staden før politiet kom.