Blei sendt til Volda for å føde

Så langt har fire kvinner som skulle føde ved sjukehuset i Ålesund, blitt sendt til Volda i staden, på grunn av ein vasslekkasje. For andre gang på kort tid lek det frå taket ved fødeavdelinga i Ålesund. Det betyr at berre den eine fødestua fungerer som normalt. I tillegg har ein oppretta tre provisoriske fødestuer. Håpet er at taket skal bli reparert innan få dagar.