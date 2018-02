Blei ikkje fengsla

Politiet fekk ikkje medhald i varetektsfengsling for den 37 år gamle hordalendingen som er tiltalt i den omfattande overgrepssaka på Sunnmøre. Politiet frykta at mannen skulle stikke av, men retten meinte det ikkje var fare for at mannen skulle stikke av og han blir dermed ikkje fengsla.