Ble slått i ansiktet

Politiet fikk telefon i natt fra en mann i 20 årene fra Molde som fortalte at han hadde blitt slått av en navngitt person. Dette skal ha skjedd på en privatadresse i Fræna. Mannen som ringte ble kjørt til legevakten for behandling av et kutt i ansiktet. Politiet har avhørt antatt gjerningsmann