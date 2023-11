Ble rammet av teknisk feil

Barna som ble utsatt for meldingssvikt fra barnevernet, risikerer langsiktige konsekvenser, ifølge en rapport fra Barne- og familiedirektoratet.

I mai ble det avdekket en teknisk feil som førte til at meldingene i noen tilfeller ikke ble registrert riktig og dermed ikke ble fanget opp av den kommunale barnevernstjenesten.

22 kommuner er berørt, og 63 bekymringsmeldinger er registrert tapt. Vestnes og Volda er kommunene i Møre og Romsdal som ble rammet av den tekniske feilen.



Kommunene har lyktes med å gjenfinne informasjon fra flere av meldingene, men ikke alle.

– Rapporten fra Bufdir gir oss et godt bilde av årsaker, omfang og konsekvenser av feilen som førte til at bekymringsmeldinger aldri kom fram til barnevernstjenesten. Det er viktig, for vi må lære av dette for å sikre at noe slikt ikke skjer igjen, og at framtidige bekymringsmeldinger om barn og unges omsorg kommer fram til barnevernstjenesten, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til NTB.