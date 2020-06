Ble ligamester

Guro Reiten sitt Chelsea er blitt kåret til ligamestere i England til tross for at de lå på 2.-plass da superligaen ble avbrutt, melder BBC. Årsaken er at Det engelske fotballforbundet (FA) har konkludert med å kåre en vinner etter «poeng per kamp». Chelsea lå ett poeng bak Manchester City, men med én kamp mindre spilt.