Ble kastet glassflasker og egg etter

Seint lørdag kveld skal en mann ha fått kastet glassflasker og egg etter seg i Sunndalsøra, skriver Driva. Hendelsen skal ha skjedd ved en bensinstasjon, og mannen vurderer å anmelde forholdet, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad til avisa.

Politiet i Sunndal sier til Driva at russ fra Sunndal og Surnadal møttes, og at det ble kastet egg og andre gjenstander på stedet. De presiserer at mannen som kontaktet politiet ikke er russ.