Ble kåret til Årets bedrift

EikTrapp i Tennfjord i Haram kommune mottok prisen som årets bedrift under landsmøtet i Norske Trevarer i helga. Det skjedde i konkurranse med 10 andre bedrifter. Begrunnelsen for prisutdelingen er at EikTrapp har vært banebrytende i bruken av ny teknologi. Bedriften får også ros for å ha utviklet en god bedriftskultur.