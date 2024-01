Ble ikke brukt kniv under voldshendelse

Politiet er nå ferdig med avhør av kvinnen i 40-åra som er sikta for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund fredag kveld. De kan nå bekrefte at det ikke ble brukt kniv under hendelsen.

– Personen som ble skadd ble ikke skadd som følge av knivbruk. Det er en trekloss som skal ha blitt kasta, og gjorde at den fornærmede fikk kutt.

Det sier Leif Arne Mork i politiet til NRK. De har fått opplyst at den siktede hadde en kniv som ble viftet med, men som ikke ble brukt under selve hendelsen.

– Den siktede er avhørt og vil bli løslatt. Nå er bevissikringa gjennomført, og forklaringa til den siktede er sikra, så da blir hun løslatt.

Mork sier det etter hvert enten blir tatt ut en tiltale, eller at det blir gitt et forelegg. Han legger til at det er en påtalemessig vurdering. Kvinnen er fremdeles siktet for kroppsskade.