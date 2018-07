Ble Årets unge jazzmusikere

I Like to Sleep ble kåret til Årets unge jazzmusikere 2018 etter Jazzintro-finalen under Moldejazz i kveld. Bandet får en lanseringspakke fra Norsk jazzforum og Talent Norge samt Gramo-stipendet på 150 000 kroner. – Dette var et sjokk, vi var helt uforberedt, sier trioen som består av Amund Storløkken Åse, Nicolas Leirtrø og Øyvind Leite. Prisen ble overrakt av musiker Arild Andersen og Anne Tone Raknes fra Gramo.