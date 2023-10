Blåste raudt i Ålesund og Kristiansund

Politiet har hatt promillekontrollar på Lerstad og Åsestranda i Ålesund. Av 179 kontrollerte bilførarar, var det ein som blåste over lovleg verdi. Vedkomande er teken med til politistasjonen for å sikre bevis. Også i Kristiansund er ein bilførar mistenkt for ruskøyring i ein promillekontroll. Bilføraren vert også meld for å ha køyrd bil med hengar, utan å ha gyldig førarrett for vogntoget.