Blant fylka med minst meldt vald

Møre og Romsdal er fylket med færrast melde valdshendingar etter Oppland og Sogn og Fjordane. Tal frå Folkehelseinstituttet viser at fylket har 5,2 valdshendingar per 1000 innbyggarar. Oslo har flest valdshendingar med 11 per 1000 innbyggarar.