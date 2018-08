Bjørn Helge Riise til Sogndal?

Ifølgje Sunnmørsposten skal Bjørn Helge Riise vere på veg til AaFK sin opprykksrival Sogndal. Like etter at det vart kjent at Riise avsluttar arbeidsforholdet med AaFK med umiddelbar verknad, erfarer Sunnmørsposten at Riise er i sluttforhandlingar med Sogndal om ein kontrakt ut året.