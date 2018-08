Bjørn Helge Riise forlet AaFK

Etter eige initiativ avsluttar Bjørn Helge Riise arbeidsforholdet med AaFK med umiddelbar verknad. Det skriv Aalesund FK på sine nettsider. I slutten av juli blei det kjent at Riise sin kontrakt ikkje ville bli forlenga etter haustsesongen. No vil Riise slutte i AaFK for å kunne spele for ein annan klubb.