Bjørke inn i nye Volda kommune

Kommunalminister Monica Mæland meldte i dag om at regjeringa vil grensejustere og gjøre Bjørke til en del av Nye Volda kommune. Ordfører Stein Aam er skuffa over utfallet, skriver Ørsta kommune på sin hjemmeside. Vedtaket fører også til at Ørsta sitt innteksgrunnlag blir svekket, på grunn av inntektene fra kraftselskapet Tussa.