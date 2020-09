Bjørdal til Vålerenga

Sunnmøringen Henrik Bjørdal er klar for Vålerenga. 23-åringen kjem frå spel for den belgiske klubben Zulte Waregem. Bjørdal var tre sesongar i Ålesund før han dro utanlands i 2016. No returnerer han til Noreg, og Bjørdal har signert ein kontrakt ut 2023 med Oslo-klubben.