Bjørdal blir advokatfullmektig

Tidligere stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal fra Ørsta (31) har startet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS. Holen Bjørdal har vært stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Møre og Romsdal i to perioder fra 2013–2021.