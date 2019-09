Bjerkeli Grøvdal på 6. plass

29-åringen tok initiativ fra start på 3000 meter hinder i Doha, men begynte å slite da to runder gjenstod. Bjerkeli Grøvdal ble til slutt nummer seks med tiden 9:28.84. Hun må nå satse på at tiden hennes holder til avansement. Kommentator Jann Post spekulerte i om varmen påvirket løpet for Bjerkeli Grøvdal.