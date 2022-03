Bjerkeli Grøvdal har fått korona

Karoline Bjerkeli Grøvdal (31) har fått påvist koronasmitte. Søndag tok hun en sterk tredjeplass på halvmaraton i New York.

Hun forteller om den positive testen på Instagram. Koronasvaret kom etter at hun var hjemme igjen i Norge.

Grøvdal har ingen symptomer ennå, men sjekket seg etter at kjæresten ble syk i USA. Han testet positivt mandag.

Hun løp inn til personlig rekord på 1.08.07 på søndagens halvmaraton. Av norske løpere har kun Grete Waitz og Ingrid Kristiansen vært raskere.

31-åringen opplyser at hun testet seg daglig mens hun var på reise.

– Men det er mye folk i New York og på flyet, så det er ikke veldig overraskende. Krysser fingrene for at jeg ikke får symptomer", skriver Grøvdal.