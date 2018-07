Bistår i ulykke på Strynefjellet

AMK Møre og Romsdal har sendt to ambulansar for å hjelpe til etter ei trafikkulykke på Strynefjellet. AMK Førde har og sendt to ambulansar og lege. I tillegg er luftambulanse tilkalt og også AMK Innlandet bistår. To bilar har kollidert, men alle dei fem personane skal ha kome seg ut av bilane.