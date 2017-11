Biskopen fekk nakenbilete på SMS

* Emneknaggen #metoo ble popularisert av den amerikanske skuespilleren Alyssa Milano på Twitter i oktober, etter at en rekke kvinner hadde stått fram og fortalt at de var blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep av den berømte Hollywood-produsenten Harvey Weinstein.

* Emneknaggen brukes for å identifisere brukeren som offer for seksuell trakassering og seksuelle overgrep. Målet med kampanjen er å vise hvor utbredt slike overgrep er.

* Frasen «me too» («meg også») ble først brukt i denne betydningen av den amerikanske aktivisten Tarana Burke på MySpace i 2006.

* Kampanjen spredde seg på sosiale medier. Kvinner over hele verden, inkludert Norge, har brukt emneknaggen, gjerne sammen med historier om hva de har vært utsatt for.