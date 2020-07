Billigere SFO

Regjeringen har innført billigere SFO for lavinntektsfamilier, og gratis SFO-tjeneste for barn med særskilt tilrettelegging. Tiltaket vil gjelde for 1. og 2. klasse, og vedtaket gjelder for ett år av gangen. Ålesund kommune jobber nå med retningslinjer for redusert betaling til SFO.