Bilførar stakk av frå kontroll

Ein bilførar let vere å stoppe for ein kontroll på fylkesveg 6058 i Hustadvika i natt. Politiet opplyser at føraren køyrde uforsvarleg og i stor fart. Den aktuelle personen blei etter kvart spora opp og avhøyrt. Politiet har oppretta ei sak på forholdet og har beslaglagd førarkortet til personen.