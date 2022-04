Bilførar køyrde ned trafikklys

Ein bilførarar har køyrd ned fleire skilt og eit trafikklys i Molde. Politiet opplyser at det så langt er uklart kva som er årsaka til trafikkuhellet. Det skal ha vore to personar i bilen då ulykka skjedde. Dei er sendt til legevakt for sjekk. Ifølge politiet er det ikkje mistanke om promillekøyring.