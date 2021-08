Det var i 11.00-tida at politiet først melde at ein bilførar hadde køyrd av vegen ved Månabrua i Rauma og ned i elva.

– Føraren er ikkje fastklemt og bilen er ikkje under vatn, meldte politiet.

Det skal berre ha vore ein person i bilen og ingen andre bilar var involvert. Det er så langt uklart kor alvorleg skadd føraren er. Like etter 11.30 blei han henta av luftambulanse.

– Han blir sendt til Molde for undersøkingar. Han skal vere bevisst og skadane blir så langt beskrive som moderate, fortel Eivind Klokkersund, operasjonsleiar i politiet.

Skal etterforske saka

E136 i Rauma var i ei periode stengt i begge retningar slik at luftambulansen kunne hente føraren. Vegen er no open for trafikkdirigering, men kan bli stengt på eit seinare tidspunkt for bilberging.

Bilen hamna ikkje under vatn, og føraren skal ikkje ha vore fastklemd. Foto: tipsar

Politiet skal no gjere undersøkingar på staden. Ifølge politiet skal bilføraren ha køyrd frå Skarvegen og inn på E-136, og hamna over autovernet og ned i elva.

Det er så langt uklart kvifor bilen hamna i elva.

– Vi skal også snakke med eventuelle vitne, seier operasjonsleiaren.

Politiet har ingen indikasjon på at andre bilar var involvert i ulykka.