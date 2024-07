Bilførar køyrde av vegen i Averøy

Politiet melder at ein bilførar har køyrt av vegen og inn i ein stolpe på Kornstadvegen i Averøy. Stolpen ligg over vegen, medan bilen ligg på taket i ei skråning. Vegen er stengt som følge av trafikkuhellet. Politiet melder at føraren var aleine i bilen. Naudetatane er på veg til staden.