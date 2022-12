Bilførar køyrde av vegen

Ein bilførar har køyrd av vegen på fylkesveg 663 ved Moen i Hustadvika. Ifølge politiet var det tre personar i bilen. Dei involverte skal vere lettare skadd og blir køyrd til legevakt for sjekk.

Føraren av bilen blir meldt for aktlaus køyring og for å ikkje ha varsla politiet om ulykka. Vegen er open for normal ferdsel.